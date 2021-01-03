الكاظمي: الشعب فقد ثقته بمؤسسات الدولة

المصدر: بغداد- البيان، وكالات

أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أمس، أن الشعب فقد ثقته، ليس بالقوى السياسية فحسب، بل بالدولة ومؤسساتها، مشيراً إلى أنه جاء للإصلاح، ولن توقفه المزايدات والاستعراضات، حتى لو كلف ذلك حياته.

يأتي ذلك، في وقت أحال القضاء العراقي،أكثر من 20 شخصية بدرجة وزير وزيراً للمحاكمة بتهم فساد، كما شملت القائمة مئات المسؤولين الآخرين. وقال الكاظمي، خلال الجلسة الحوارية مع عدد من الوزراء، وأساتذة الجامعات والمحللين السياسيين: «نبدأ عامنا بالأمل، المحنة قد عَدّت، ونفتتح عهداً جديداً، نحتاج فيه إلى التماسك والاستمرار في منهج الإصلاح»، مبيناً: «كان 2020 عاماً صعباً على الإنسانية، مع تفشي وباء «كورونا»، والأزمة الاقتصادية، وتحديات أمنية وسياسية، وفي العراق، كانت الأزمة أكثر تعقيداً، خسرنا أرواحاً غالية، وعانينا كثيراً».

وأضاف أن «الأزمة والحراك الاجتماعي بكل ما نتج عنه، يمثلان ناقوس خطر للجميع، وبأن الوطن في خطر، فالشعب فقد ثقته، ليس بالقوى السياسية فحسب، بل بالدولة ومؤسساتها، والحكومة التي تشرّفت بتكليف قيادتها، جاءت وسط كل هذه الأزمات الكبرى، وعملت منذ اللحظة الأولى على تفكيك هذه الأزمات، وتقليل آثارها». وتابع أن «الدولة استعادت في 6 أشهر الأخيرة عافيتها وثقتها بإمكاناتها، القوات الأمنية أصبحت أكثر ثقة وصلابة، واستعادت علاقتها مع الناس، والجيش أضحى اليوم أكثر انسجاماً، وهو مستعد في أي لحظة لحماية الشعب ضد أي خطر».



تهم فساد



وأحال القضاء العراقي، أمس، أكثر من 20 شخصية بدرجة وزير للمحاكمة بتهم فساد، كما شملت القائمة مئات المسؤولين الآخرين. وكشف عضو مجلس النواب، النائب جمال المحمداوي، عن مناصب المسؤولين المحالين إلى القضاء بتهم فساد. وقال إن قائمة المتهمين المحالين، ضمّت أكثر من 20 شخصية بدرجة وزير، تمت إحالتهم إلى محكمة الموضوع، مشيراً إلى أن هذا مؤشر يؤكد وجوب ألّا يتم اختيار الشخصيات التي تتسلم المواقع الرئيسة من مزدوجي الجنسية. وأضاف أن 20 شخصية متهمة بدرجة وزير، من أصل 333 أحيلوا للمحكمة غيابياً، أما من هم بدرجة مدير عام، فقد أحيلوا غيابياً للمحاكم، وعددهم 27 ممن اتهموا بالقضايا الجزائية الخاصة بوزارة الكهرباء.

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