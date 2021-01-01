ما سر الانتشار الأمني المكثف في بغداد؟

المصدر: بغداد- البيان، وكالات

كشفت قيادة العمليات المشتركة في العراق (تابعة للجيش)، اليوم الجمعة، أسباب الانتشار الأمني الكثيف بالعاصمة بغداد.

وقال الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي: «لدينا معلومات تفيد بأن الإرهاب يحاول القيام بأي عمل إجرامي»، قبل أن يستدرك: «لكن أن يستهدف القوات الأمنية بالتأكيد هو غير قادر على القيام بذلك». وأوضح أن الانتشار الأمني في بغداد هو حيطة وحذر، خاصة مع بداية السنة الجديدة، وأن عمل القوات الأمنية فيه الكثير من التحديات منها تحديات الإرهاب والسلاح غير المنضبط وكورونا، ومن الطبيعي جداً أن يكون هناك انتشار. وأضاف: «انتشار القوات الأمنية هو رسالة لكل من يعتقد أن بغداد غير آمنة وغير مطمئنة».



وأشار إلى أن إمكانيات القوات الأمنية وقدراتها أثبتث أن بغداد أمينة وآمنة. ولفت إلى أنه «من حق قيادة العمليات المشتركة أن تغير خططها وتستنفر القوات الأمنية، وأن هذا الانتشار ضمن خطة أمنية لمواجهة التحديات المقبلة».



ونوه إلى أن «قيادة العمليات المشتركة عملت على نشر القوات وزيادة عددها في المناطق التي تم تشخيصها، والتي تستخدم لإطلاق الصواريخ وتم تكثيف الجهد الاستخباري والمراقبة الجوية، وتكثيف أبراج المراقبة وإدخال أجهزة ومعدات حديثة».



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