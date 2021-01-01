انفجار سيارة قرب قاعدة روسية في سوريا

المصدر: أ ف ب

انفجرت سيّارة مفخخة بعد منتصف ليل الخميس الجمعة قرب قاعدة للقوات الروسية في شمال شرق سوريا، في هجوم هو الأول من نوعه ينفذه فصيل متشدد ضد موسكو في المنطقة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وذكر المرصد أنّ سيارة من طراز "بيك آب" انفجرت بعد لحظات من ركنها قرب أحد سواتر قاعدة للقوات الروسية في منطقة تل السمن في ريف الرقة الشمالي وترجُّل شخصين منها.

وأفاد مدير المرصد رامي عبد الرحمن وكالة فرانس برس بسقوط جرحى من دون تأكيد عددهم، موضحاً أن المنطقة تخضع لسيطرة قوات سوريا الديموقراطية المدعومة أميركياً وتتواجد فيها قوات النظام السوري والروس.

وتبنّى تنظيم حراس الدين المتشدّد، المرتبط بتنظيم القاعدة، والناشط في شمال غرب سوريا، تنفيذ الهجوم، وفق بيان تمّ تداوله عبر الانترنت، ولم يتسن لفرانس برس التأكد من مصدره.

وقال عبد الرحمن: "إنّه أول استهداف مباشر لقاعدة روسية في شمال شرق سوريا"، في حين كانت موسكو اتهمت مراراً الفصائل باستهداف قاعدتها الجوية الرئيسية في غرب سوريا بطائرات مسيّرة.

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