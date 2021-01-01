شاهد.. القاهرة تستقبل العام الجديد بألعاب نارية في كوبري "تحيا مصر"

المصدر: البيان الإلكتروني

احتفل أهل العاصمة المصرية القاهرة بحلول العام الجديد بألعاب نارية في كوبري "تحيا مصر".

وأضاءت الألعاب النارية سماء القاهرة في أول ليلة من العام 2021.

ويعد هذا العرض أكبر عرض للألعاب النارية في تاريخ مصر، أقيم فوق أوسع جسر في العالم، بحسب مجلة "مصر اليوم".

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