شاهد.. القاهرة تستقبل العام الجديد بألعاب نارية في كوبري "تحيا مصر"
احتفل أهل العاصمة المصرية القاهرة بحلول العام الجديد بألعاب نارية في كوبري "تحيا مصر".
وأضاءت الألعاب النارية سماء القاهرة في أول ليلة من العام 2021.
شاهد.. #القاهرة تستقبل العام الجديد بألعاب نارية في كوبري "تحيا #مصر"https://t.co/P8hFNmTJjh#NewYear #newyear2021 #رأس_السنة #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/IfEHpypf73— صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 1, 2021
ويعد هذا العرض أكبر عرض للألعاب النارية في تاريخ مصر، أقيم فوق أوسع جسر في العالم، بحسب مجلة "مصر اليوم".
تعليقات