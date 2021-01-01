عدن تتحدى الإرهاب

تحدت عدن الإرهاب الحوثي ولملمت جراحها من آثار الجريمة الإرهابية التي استهدفت وفد الحكومة الجديدة في مطار عدن، فيما بدأت الحكومة ممارسة أعمالها من القصر الرئاسي، وسط انتشار قوى الأمن في كامل أرجاء المدينة، وبدء السلطات التحقيق في ملابسات الهجوم. واستفاقت عدن، التي فجعتها الجريمة النكراء، على تحرّكات رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة لتلمس احتياجات السكان، فيما باشرت لجنة التحقيق أعمالها بعقد أول اجتماع، وزارت المطار، ووقفت على الأضرار التي لحقت به. (عدن - البيان)

وضمّ الاجتماع عدداً من قيادات الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والسلطة المحلية، بمشاركة قيادة التحالف العربي في عدن، إذ ناقش ملابسات الجريمة وما توصلت إليه التحقيقات الأولية التي تشير إلى أن ميليشيا الحوثي هي من يقف وراء الحادث الإجرامي، كما أوضحت معلومات استخباراتية وأمنية أن هناك خبراء إيرانيين كانوا يعدون لمثل هذه الأعمال خلال الأشهر الأخيرة.

وشدّد الاجتماع على أنّ هذه الأعمال الإرهابية، لن تثني الحكومة عن استمرار جهودها ومساعيها للقضاء على الانقلاب الحوثي، واستعادة الدولة وفرض هيبة النظام والقانون في كل أرجاء اليمن.

ونوّه المجتمعون إلى أهمية تفعيل دور أقسام الشرطة وأجهزة التحريات في مختلف مديريات عدن، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار ومحاربة قوى التطرّف والإرهاب والعناصر الخارجة عن القانون والقضاء عليها.

استمرار جهود

وأكّد وزير الداخلية، إبراهيم حيدان، أنّ الحكومة ستبذل قصارى جهدها لعودة العمل في المطار بعد تأهيله في القريب العاجل، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك، مشيراً إلى أنّ هذه الأعمال الإرهابية لن تثني الحكومة عن مواصلة الجهود نحو البناء والدفع بعجلة النماء للوطن والقضاء على الانقلاب واستعادة الدولة الشرعية. بدوره، رجح وزير الصحة العامة والسكان، قاسم بحيبح، ارتفاع القتلى في ظل خطورة بعض حالات الإصابات، مشيراً إلى أنّ احتضان عدن للحكومة الجديدة وبكل مكوناتها أزعج الميليشيا الحوثية ودفعها لارتكاب الجريمة الشنعاء التي تضع الجميع أمام مسؤولية تاريخية.

تدمير مخازن

في الأثناء، استهدفت مقاتلات التحالف، مخازن أسلحة لميليشيا الحوثي في محيط صنعاء، ودمرت مخازن للأسلحة. وذكرت مصادر محلية، أنّ مقاتلات التحالف شنّت سلسلة غارات على معسكرات منطقة ريمة حميد في مديرية سنحان جنوب المدينة والقاعدة الجوية بالقرب من مطار صنعاء الدولي، فيما استهدفت بغارات أخرى مواقع عسكرية في منطقة همدان شمال غرب العاصمة.

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