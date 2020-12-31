الخارجية المصرية تستدعي القائم بالأعمال الإثيوبي بالقاهرة

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

استدعت الخارجية المصرية مساء أمس الأربعاء القائم بالأعمال الإثيوبي بالقاهرة، وذلك لتقديم توضيحات حول ما نُقل من تصريحات للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإثيوبية.

وقال ببان نشر على صفحة الخارجية المصرية على فيسبوك:"استدعت وزارة الخارجية مساء أمس 30 ديسمبر الجاري، القائم بالأعمال الإثيوبي بالقاهرة، وذلك لتقديم توضيحات حول ما نُقل من تصريحات للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإثيوبية يتطرق فيها إلى الشأن الداخلي المصري"، وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".

كلمات دالة:
  • وزارة الخارجية ،
  • القاهرة
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