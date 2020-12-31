"التحالف" يسقط "درون" حوثية حاولت استهداف قصر المعاشيق بعدن

المصدر: وام

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن أمس تدمير وإسقاط طائرة دون طيار "مفخخة" حاولت استهداف قصر المعاشيق في عدن أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية.

وأوضح العميد الركن تركي المالكي؛ المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء أمس من تدمير وإسقاط طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية في محاولة لاستهداف قصر المعاشيق في العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الجبان الذي وقع بمطار عدن أمس، كما أن هذه المحاولة الإرهابية البائسة لاستهداف قصر المعاشيق تؤكد مسؤولية المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران عن الاعتداء الإرهابي الجبان على مطار عدن الدولي أثناء وصول رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة اليمنية.

ولفت إلى أن هذه الأعمال الإرهابية لا تستهدف الحكومة اليمنية، وإنما تستهدف آمال وتطلعات أبناء اليمن قبل محاولتهم اغتيال أعضاء الحكومة اليمنية ومحاولة إفشال اتفاق الرياض، الذي اتخذه اليمنيون الطريق لتوحيد الصف وعودة الحياة الطبيعية، وكذلك الأمن والاستقرار والوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن.

وشدد على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تقف إلى جانب الحكومة اليمنية الشرعية لمواصلة تسيير أعمالها من العاصمة المؤقتة عدن، وتدعم تطلعات أبناء الشعب اليمني في استعادة وبناء دولته وإنهاء الانقلاب.

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