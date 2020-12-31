ليبيا نحو حلحلة الأزمة وتحقيق السلام

المصدر: تونس، طرابلس-الحبيب الأسود

تتجه الأزمة الليبية إلى الحلحلة، بضغط إقليمي ودولي، حيث أبرزت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مجلس النواب أن المرحلة الحالية مناسبة لتحقيق السلام، بعد سنوات من الاقتتال المرير بين أبناء الشعب الواحد، والذي أدى إلى دفع كلفة باهظة بشرياً ومالياً.

رفض التدخلات

وحذرت اللجنة من الانجرار لدعوات الاقتتال، وأعربت عن القلق البالغ من هذا التصعيد، الذي يأتي بعد نجاح جهود التهدئة، مشيرة إلى ضرورة التصدي إلى ما تبثه الوسائط الإعلامية من خطاب الكراهية والتحريض على العنف.

كما شددت اللجنة على أهمية صون حرمة الدم الليبي، مع تأكيدها على الوقوف ضد خيار الحرب أو من يحرض عليها، وشددت أيضاً على رفض التدخلات الخارجية مع ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية من كل مناطق ليبيا، داعية المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم تجاه ذلك؛ لأن الحرب لا يمكن أبداً أن تكون حلاً لأزمة ليبيا الراهنة، وأن السبيل الوحيد للحل هو بمواصلة الحوار السياسي، ودعم عمل بعثة الأمم المتحدة في سبيل ذلك، مع الالتزام بما خرج به مؤتمر برلين من توصيات.

مطالب بالتكاتف

وطالبت اللجنة جميع الليبيين بالتكاتف وتجاوز أحقاد الماضي، وتجنيب البلاد سيناريو الحرب والفوضى، والاستفادة من تجربة الأجداد المؤسسين، التي أنتجت دولة ليبيا المستقلة والموحدة.

وفي الأثناء، جرت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» عملية لتبادل 6 أسرى بين طرفي النزاع في شرق وغرب البلاد، بالتعاون مع حكماء وأعيان مصراتة والشويرف، وهي الثانية بعد أول عملية الجمعة الماضي، والتي أدت إلى تبادل 48 أسيراً من قوات الجيش الوطني الليبي، وميليشيات حكومة الوفاق.

وأوضح عضو اللجنة العسكرية «5+5» التابعة لحكومة الوفاق مصطفى علي يحيى، أن اللجنة تعمل بشكل متواصل لتفعيل الاتفاق على الأرض، وتابع: إن اللجنة تعمل على تنفيذ الاتفاق قبل انتهاء المدة المحددة، لكن الظروف والعوامل المتداخلة قد تؤثر على تنفيذ الاتفاق، داعياً في الوقت ذاته إلى الإسراع في تنفيذ الاتفاق.

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