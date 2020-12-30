مصر تدين بشدة استهداف مطار عدن

المصدر: وام

أدانت جمهورية مصر العربية اليوم استهداف مطار عدن أثناء هبوط طائرة رئيس وأعضاء الحكومة اليمنية الجديدة، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وأكد بيان أصدرته الخارجية المصرية مساء اليوم على موقف مصر الثابت من دعم ومساندة اليمن في نضاله لاستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق تطلعات الشعب اليمني ومواجهة كافة صور الإرهاب وداعميه.

وشدد على أن مثل هذه الأعمال الإرهابية الخسيسة لن تثني الحكومة اليمنية الجديدة عن المضي قدما في مهامها لاستعادة مؤسسات الدولة، ومواجهة ما يقف أمامها من تحديات جسام، سعيا نحو التوصل لتسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية، استنادا لاتفاق الرياض والمرجعيات المتفق عليها.

وأعرب البيان عن تضامن مصر مع اليمن حكومة وشعبا في هذا المصاب الأليم.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز