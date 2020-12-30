الرئيس اليمني يوجه بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات هجوم مطار عدن الإرهابي

المصدر: البيان الإلكتروني

وجه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات العمل الإرهابي الإجرامي الذي استهدف مطار عدن الدولي برئاسة وزير الداخلية وعضوية قيادات الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والسلطة المحلية بعدن بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية.

وأكد هادي خلال اتصاله، برئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، للاطمئنان على سلامته وأعضاء الحكومة جراء الاستهداف الإرهابي الممنهج لصالة القدوم بمطار عدن الدولي، أن الأعمال الإرهابية التي تفتعلها مليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً والجماعات الإرهابية المتطرفة لن تثني الحكومة الشرعية من ممارسة مهامها من العاصمة المؤقتة عدن، ومواصلة جهودها الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار وجهود تطبيع الاوضاع في مختلف المحافظات وانهاء الانقلاب. بحسب الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية اليمنية.

كما وجه الرئيس اليمني، الحكومة وأعضائها العمل وبوتيرة عالية من العاصمة المؤقتة عدن والوقوف على احتياجات المواطن وتوحيد الجهود لمواجهة تمرد وانقلاب مليشيا الحوثي الايرانية. مؤكداً أن اليمن يمر بمرحلة استثنائية تتطلب تظافر الجهود المخلصة لكافة القوى السياسية والحزبية والمجتمعية والوقوف صفاً واحداً لمواجهة كافة التحديات من أجل الوصول باليمن إلى آفاق رحبه يسودها الأمن والاستقرار في ظل الدولة المدنية الاتحادية.

وقال هادي: "مهما حاول المتربصون بافتعال الاعمال الإرهابية فإن قوى الخير والنوايا الصادقة ستنتصر دوماً على قوى الشر وأدواتها المختلفة". مشدداً على ضرورة تعزيز الجهود الأمنية ورفع مستوى اليقظة والجاهزية لمواجهة كافة التحديات.

وأكد الرئيس اليمني، تقديم كافة أوجه الدعم للحكومة وأعضائها لما من شأنه تقديم الخدمات للمواطنين في مختلف المحافظات واستباب وتطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة. مشيراً إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب من الحكومة تحمل الصعوبات ومواجهة التحديات الماثلة أمامها نتيجة الحرب التي أشعلتها مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا.

وعبر هادي، عن خالص تعازيه ومواساته الصادقة لأسر الشهداء اللذين استشهدوا في الحادث الإرهابي. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان. متمنياً الشفاء العاجل للجرحى. موجهاً بهذا الصدد تقديم الرعاية الطبية اللازمة لكافة الجرحى.

من جانبه عبر رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك عن تقديره وشكره بهذا الاتصال لفخامة الرئيس والاطمئنان على الجميع. مؤكداً أن تلك المحاولات البائسة لقوى التمرد والانقلاب والشر والظلام لن تثني الحكومة عن القيام بمهامها، بل ستزيدها إصراراً على الاضطلاع بمهامها الميدانية في عدن والمحافظات المحررة وتوحيد الجهود لمواجهة تلك القوى الظلامية والانتصار لمشروع اليمن الاتحادي الجديد.

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