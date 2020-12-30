الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي على مطار عدن

المصدر: البيان الإلكتروني

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار العاصمة اليمنية المؤقتة في عدن، بالتزامن مع وصول وزراء وأعضاء حكومة الكفاءات اليمنية الجديدة لبدء عملها بعد تشكيلها تنفيذاً لاتفاق الرياض.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن محاولات استهداف اتفاق الرياض عبر استهداف الحكومة اليمنية الجديدة ما هو الا مشروع شرير يسعى إلى تقويض فرص الامن والاستقرار في اليمن والمنطقة، مؤكدة على أهمية العمل على مواجهة هذه المحاولات التخريبية بكل يقظة واصرار.

واكد البيان على أن دولة الإمارات تعرب عن ادانتها الشديدة لهذه الأعمال الإرهابية، ورفضها القاطع والدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

وشددت الوزارة على أن استمرار هذه الهجمات يوضح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الانقلاب الحوثي، وسعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدة على أن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية مستمر في دعم ومساندة كل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني الشقيق ويسهم في استقراره وأمنه.

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