انفجارات مطار عدن تسفر عن عشرة قتلى وإصابة العشرات

المصدر: أ ف ب

قتل عشرة أشخاص على الأقل وأصيب العشرات بعد انفجارات في مطار عدن الأربعاء عند وصول طائرة تقل الحكومة اليمنية الجديدة، على ما أفادت مصادر طبية وكالة فرانس برس.

وقال مصدر طبي "قتل عشرة أشخاص على الأقل وأصيب العشرات" في الانفجارات، مشيرا إلى أن "الحصيلة أولية".

وأوضح مصدر طبي آخر أن من بين القتلى مدنيين ورجال أمن بينما لم يصب أي من أعضاء الحكومة اليمنية بأذى.

وكتب رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك في تغريدة "نحن وأعضاء الحكومة في العاصمة الموقتة عدن والجميع بخير".

وأكد عبد الملك أن "العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار عدن جزء من الحرب التي تشن على الدولة اليمنية وعلى شعبنا العظيم ولن يزيدنا إلا إصرارا على القيام بواجباتنا حتى إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة والاستقرار".

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