أول تعليق لرئيس الحكومة اليمنية بعد تفجير مطار عدن

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد رئيس الحكومة اليمنية، معين عبد الملك، أن العمل الإرهابي الجبان، الذي استهدف مطار عدن، لن يزيد الحكومة الشرعية إلا إصراراً على القيام بواجباتها حتى إنهاء الانقلاب واستعادة الاستقرار، لافتاً إلى أنه وأعضاء الحكومة بخير.

وقال عبد الملك، اليوم، على حسابه الرسمي في "تويتر": "نحن وأعضاء الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن والجميع بخير، العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار عدن جزء من الحرب التي تشن على الدولة اليمنية وعلى شعبنا العظيم ولن يزيدنا إلا إصراراً على القيام بواجباتنا حتى إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة والاستقرار، الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى".

وطمأن وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، الشعب اليمني على أعضاء الحكومة، داعياً بالرحمة لأرواح الشهداء والشفاء العاجل للمصابين.

وكتب الإرياني، عبر "تويتر": "نطمئن أبناء شعبنا العظيم أن جميع أعضاء الحكومة بخير، ونؤكد أن الهجوم الإرهابي الجبان الذي نفذته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران لمطار عدن لن يثنينا عن القيام بواجبنا الوطني وإن دماءنا وأرواحنا لن تكون أغلى من دم اليمنيين، نترحم على أرواح الشهداء، ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل".

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