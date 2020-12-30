انفجار يهز مطار عدن مع وصول الحكومة اليمنية

المصدر: البيان الإلكتروني

وقع انفجاران في مطار عدن لدى وصول الطائرة التي تُقل الحكومة اليمنية الجديدة، اليوم، وذلك بعد يومين على أدائها اليمين أمام الرئيس عبد ربه منصور هادي، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، فإن أحد الانفجارين استهدف مدرج المطار، والآخر صالة مطار عدن، وأدى أحدهما، الذي وقع بالقرب من المنطقة التي يوجد فيها الصحفيون الذين حضروا إلى مطار عدن لتغطية وصول الحكومة، إلى إصابة مصور "سكاي نيوز عربية" بجروح.

وأكد وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، نبيل عبد الحفيظ، أن الانفجارين أسفرا عن وقوع قتلى وجرحى.

واستهدفت صواريخ كاتيوشا المطار أيضاً بالتزامن مع الانفجارين.

ومن المفترض أن تبدأ الحكومة اليمنية الجديدة أعمالها، اليوم، برئاسة معين عبد الملك.

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الحكومة أن خطوة العودة إلى عدن تأتي في إطار اتفاق الرياض، مؤكداً ضرورة تركيز الجهود على الجانب الاقتصادي والعسكري لمواجهة ميليشيات الحوثي.

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