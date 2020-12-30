الحكومة اليمنية الجديدة تصل عدن

المصدر: البيان الإلكتروني

وصلت الحكومة اليمنية الجديدة، الأربعاء، إلى العاصمة المؤقتة عدن، بعد يومين على أدائها اليمين أمام الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وبهذا، تبدأ الحكومة اليمنية الجديدة أعمالها، الأربعاء، برئاسة معين عبد الملك.

وأكد المتحدث باسم الحكومة، أن الخطوة تأتي في إطار اتفاق الرياض، مؤكدا ضرورة تركيز الجهود على الجانب الاقتصادي والعسكري لمواجهة ميليشيات الحوثي وفق سكاي نيوز.

وفي الثامن عشر من ديسمبر الجاري، صدر قرار جمهوري يقضي بتشكيل حكومة يمنية جديدة وتسمية أعضائها.

وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية، أن قرار تشكيل الحكومة جاء بعد الاطلاع على "دستور الجمهورية اليمنية وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وعلى مخرجات الحوار الوطني الشامل وعلى اتفاق الرياض".

وقال حينها رئيس الحكومة اليمنية الجديدة، معين عبد الملك: "ثقتنا عالية بالدعم الأخوي الصادق من أشقائنا في المملكة ودول تحالف دعم الشرعية".

وأضاف في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "الحكومة المعلنة أمام مسؤوليات تاريخية ومهام عاجلة وشاقة تستدعي العمل الجاد والحازم والرؤية الوطنية الواسعة والبرنامج السياسي والاقتصادي الواضح والسليم والإرادة الصلبة لاستكمال إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة والاستقرار وبناء المؤسسات وتنمية الموارد ومواجهة الفساد وتحسين الخدمات".

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