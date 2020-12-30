الجيش الجزائري يضبط 80 ألف يورو «فدية» حصل عليها إرهابيون لإطلاق سراح رهائن

المصدر: (الجزائر - وكالات)

ضبط الجيش الجزائري 80 ألف يورو قال إنها جزء من «فدية» حصل عليها إرهابيون في مقابل إطلاق سراح أربع رهائن من بينهم رهينة فرنسية في مالي في أكتوبر.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان «كشفت ودمرت مفرزة للجيش خمسة مخابئ للإرهابيين واسترجاع مبلغ مالي مقدر بـ80 ألف يورو، والذي تبين أنه يمثل دفعة أولى من عائدات الفدية التي كانت محل صفقة بمنطقة الساحل». وأوضحت الوزارة أن هذه العملية تمت في جبل بولاية جيجل (شمال شرق الجزائر)، واستفادت من معلومات قدمها «الإرهابي المسمى رزقان أحسن المدعو أبو الدحداح» الذي ألقي عليه القبض في 16 ديسمبر الجاري.

وكانت وزارة الدفاع في بيان سابق وصفت أبو الدحداح بـ«الإرهابي الخطير الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1994». وسبق أن عبرت الجزائر عن قلقها من استمرار دفع «فديات» لتحرير رهائن، وانتقدت بشدة الإفراج في أكتوبر عن 200 سجين مقابل أربع رهائن بينهم العاملة الإنسانية الفرنسية صوفي بيترونان بعد مفاوضات بين الحكومة المالية ومجموعة إرهابية تحاربها فرنسا منذ سنوات.

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