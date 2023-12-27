الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 5 جنود باشتباكات في قطاع غزة

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أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل 5 من جنوده خلال الاشتباكات في قطاع غزة.

وكان الجيش الثلاثاء أعلن في وقت سابق مقتل ثلاثة عسكريين آخرين في القتال في غزة لترتفع الى 161 حصيلة قتلاه منذ بدء هجومه البري في 27 أكتوبر.

وقُتل أكثر من 240 فلسطينيا خلال 24 ساعة في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، مع تكثيف إسرائيل عملياتها على رغم التحذيرات الدولية من تزايد أعداد الضحايا المدنيين، ومنها من الأمم المتحدة التي أعلنت الثلاثاء تعيين منسّقة للشؤون الإنسانية في القطاع.

وبينما حذّر رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي من أن الحرب ستستمر "عدة أشهر أخرى"، لا يزال شبح توسع نطاق النزاع يلوح في الأفق، خصوصا عند الحدود بين جنوب لبنان وشمال إسرائيل حيث أصيب تسعة جنود إسرائيليين بنيران صواريخ أطلقها حزب الله.

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