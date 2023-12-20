هنية في مصر لبحث وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى

المصدر: أ ف ب

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توجه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية الأربعاء إلى مصر لإجراء محادثات محورها التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وتبادل للأسرى مع إسرائيل، بحسب ما اعلن مصدر قريب من الحركة الثلاثاء.

وقال المصدر لفرانس برس إن هنية من المتوقع أن يتوجه على رأس "وفد قيادي رفيع" إلى القاهرة لعقد عدد من اللقاءات أبرزها مع مدير المخابرات المصرية عباس كامل لإجراء محادثات.

وبحسب المصدر فإن المناقشات ستتناول "وقف العدوان والحرب تمهيدا لصفقة تبادل بين الأسرى وإنهاء الحصار على قطاع غزة وادخال المساعدات وكذلك انسحاب الجيش الاسرائيلي من القطاع وعودة النازحين لمدنهم وقراهم في غزة وشمال القطاع".

وستكون هذه الزيارة الثانية لهنية إلى مصر منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/اكتوبر. وكان قام بزيارته الأولى في التاسع من نوفمبر.

وتوسطت مصر وقطر في التوصل إلى هدنة استمرت ثمانية أيام في اواخر نوفمبر، أطلق فيها سراح 80 إسرائيليا اقتيدوا رهائن إلى غزة مقابل 240 اسيرا فلسطينيا في إسرائيل.

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