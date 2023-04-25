459 قتيلاً و4075 مصاباً جراء الاشتباكات في السودان

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ارتفع عدد القتلى جراء المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى 459 شخصاً وإصابة 4075 آخرين، وفق ما أعلنت عنه منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء في تقريرها حول الأوضاع في السودان.

وبحسب ما أعلنت نعمة سعيد عابد ممثل منظمة الصحة العالمية فإن الرقم الفعلي قد يكون أعلى بكثير، قائلة: "هناك 459 قتيلاً، 4075 مصاباً جراء الاشتباكات، أعتق الرقم الفعلي أكبر بكثير".

وحذرت ممثلة منظمة الصحة العالمية من خطر بيولوجي كبير على حد قولها، بعدما سيطر أحد الأطراف المتنازعة على مختبر بيولوجي، كما أعربت المنظمة عن قلقها محذرة من مخاطر حقيقية تجاه انتشار الأوبئة وبصفة خاصة الكوليرا، مؤكدين أن المنظمة تعمل مع الشركاء هناك لإعادة مستشفيات الخرطوم للعمل، قائلين: "هناك 14 مرفقاً صحياً في السودان تعرض لاستهداف مباشر، نعمل على إعادة مستشفيات هناك للعمل بكفاءة".

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