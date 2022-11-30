الموت يغيب الرئيس الصيني السابق جيانغ تسه مين

المصدر: وكالات

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أعلنت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وفاة الرئيس الصيني السابق جيانغ تسه مين في شانغهاي عن عمر بلغ 96 عاما.

وبحسب البيان، جاءت الوفاة بسبب سرطان الدم وفشل العديد من الأعضاء، وفقا لوكالة "شينخوا" الصينية.

وشغل جيانغ تسه مين منصب زعيم الحزب الشيوعي الصيني، كما ترأس اللجنة العسكرية المركزية للحزب الشيوعي.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن جيانغ توفي عند الساعة 12:13 ظهرا (0413 بتوقيت جرينتش) في مسقط رأسه في شنغهاي. ونشرت الوكالة رسالة موجهة من كل من الحزب الشيوعي الحاكم والبرلمان ومجلس الوزراء والجيش للشعب الصيني تتضمن إعلان الوفاة.

وجاء في الرسالة أن "وفاة الرفيق جيانغ تسه مين تمثل فاجعة لا توصف لحزبنا وجيشنا وشعبنا من كافة العرقيات".

ووصفت "الرفيق المحبوب جيانغ تسه مين" بأنه زعيم فريد وماركسي عظيم ورجل دولة واستراتيجي عسكري ودبلوماسي ومقاتل شيوعي أثبت كفاءة لفترة طويلة.

ووقع الاختيار على جيانغ تسه مين لرئاسة الحزب الشيوعي الحاكم في الصين بعد حملة تيانانمين الدموية ضد المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية عام 1989، لكنه تمكن من إخراج البلاد من عزلتها الدبلوماسية اللاحقة، وأصلح العلاقات مع الولايات المتحدة، وأشرف على طفرة اقتصادية لم يسبق لها مثيل.

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