الرئيس المصري السيسي يزور قطر

المصدر: وكالات

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يصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة القطرية الدوحة اليوم الثلاثاء، في زيارة رسمية تستمر ليومين، هي الأولى له منذ توليه منصبه في عام 2014.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) أمس الاثنين ،إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني «يستقبل اليوم الثلاثاء، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، الذي يصل البلاد في زيارة رسمية تستغرق يومين».

وأفادت الوكالة القطرية، بأن الزيارة «تؤسس لمرحلة جديدة ومحطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية بين الدوحة والقاهرة، والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة المثمرة».

وأضافت «تشهد العلاقات القطرية المصرية حركة اتصالات وزيارات نشطة من الطرفين باتجاه توثيقها لما فيه مصلحة البلدين»، معتبرة أن زيارة السيسي «تكتسب أهمية خاصة من حيث توقيتها، لمجيئها قبل انطلاق القمة العربية» في الجزائر في نوفمبر المقبل.

وزار أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني القاهرة، في يونيو الماضي.

وبث التلفزيون الرسمي لقطات للرئيس السيسي خلال استقباله أمير قطر. وكان الرئيس المصري قد وجه من قبل الدعوة إلى الشيخ تميم بن حمد لزيارة مصر، معرباً عن أهمية مواصلة التشاور، والعمل من أجل دفع العلاقات بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

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