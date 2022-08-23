إيداع رئيس الوزراء الماليزي السابق السجن

المصدر: أ ف ب

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أودع رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق السجن الثلاثاء بعدما ثبتت أعلى محكمة في البلاد الحكم الصادر بسجنه 12 عاما لإدانته بالفساد على خلفية فضيحة صندوق "1 إم دي بي" المالية، وفق ما أعلنت عائلته.

وقالت زوجة نجله شارميلا شاهين لفرانس برس "أُبلغنا بأنه نُقل إلى سجن كاجانغ جنوب العاصمة كوالالمبور".

وكانت محكمة ماليزية أمرت نجيب العام الماضي بدفع ضرائب متأخرة تبلغ 1.69 مليار رنجيت (409.80 مليون دولار)، عن الفترة بين 2011 إلى 2017 بينما كان لا يزال في السلطة. ويشمل هذا المبلغ غرامات وفوائد.

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