فيديو.. تحطم طائرة شحن شمالي اليونان

تحطمت طائرة شحن في وقت متأخر مساء اليوم السبت بالقرب من مدينة كافالا بشمال اليونان، بحسب محطة تلفزيون "إيه أر تي".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المحطة الحكومية أن الطائرة الأنتنوف والمسجلة في أوكرانيا، كانت في طريقها من صربيا إلى الأردن، مشيرا إلى أن قائد الطائرة طلب الهبوط الاضطراري، لكنه لم يصل إلى أقرب مطار.

وقالت هيئة الإطفاء اليونانية في تغريدة عبر موقع "تويتر" إنها تتعامل مع حادث تحطم طائرة في المنطقة.

