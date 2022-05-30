مقتل وإصابة 8 أشخاص في إطلاق نار بولاية أوكلاهوما الأمريكية

المصدر: د ب ا

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لقي شخص حتفه وأصيب سبعة آخرون بعد اندلاع إطلاق نار خلال مهرجان تذكاري بولاية أوكلاهوما الأمريكية.

وأقيمت فعاليات تذكارية في مكان مكشوف لإحياء يوم الذكرى وهو يوم لتكريم الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في ساحات المعارك.

وذكرت شبكة "أيه بي سي نيوز" الأمريكية نقلا عن بيان مكتب تحقيقات ولاية أوكلاهوما أن نحو 1500 حضروا المهرجان بساحة المدينة القديمة في مدينة تافت بأوكلاهوما الواقعة على بعد حوالي 45 ميلا جنوب شرق تولسا، عندما وقع إطلاق النار في ساعة مبكرة من صباح أمس الأحد.

ووفقا للشبكة الأمريكية، قال شهود عيان للمحققين إن إطلاق النار اندلع بعد مشادة جرت بعد منتصف الليل بقليل. ومن بين المصابين طفلان.

ولم يتم احتجاز أي مشتبه به، وفقا للسلطات، فيما دعا مسؤولون أي شخص قد تكون لديه معلومة التواصل مع مكتب تحقيقات ولاية أوكلاهوما.

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