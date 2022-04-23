ماكرون ملاكماً.. فيديو

المصدر: البيان

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انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهو يخوض نزالا في رياضة الملاكمة.

وظهر ماكرون في الفيديو وهو يستعرض مهاراته في الملاكمة أمام أحد المدربين في ضاحية سان دينيس بباريس، حيث كانت له جولة انتخابية لاجتذاب الناخبين اليساريين.

وتوجه المدرب إلى ماكرون، قائلا: “استمر، استمر، اضربني”، فيما أجابه ماكرون بالقول: “سأفعل ذلك”.

ويواجه ماكرون سباقا متقاربا في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، مقررة الأحد المقبل، ضد المرشحة اليمينية مارين لوبان.

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