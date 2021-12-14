2021 عام الإنجازات وانتصار الآمال على الآلام

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رغم استمرار الآلام في أماكن عديدة في العالم ما بعد سنة 2020، إلا أن العام 2021 حمل الكثير من الآمال، التي أطفأت إلى حد كبير جذوة الآلام. شهد 2021 العديد من الإنجازات، ففيه تألقت دولة الإمارات العربية المتحدة دبلوماسياً وفلكياً ومناخياً وصحياً وإنسانياً وحقوقياً، بالإضافة إلى إعلانها تجاوزها وباء كورونا، ونظمت أحداثاً كبرى، لكن العالم في 2021 لم يخل من بعض الكوارث والأحداث المؤلمة، بعضها امتداد للسنة التي سبقتها، وبعضها جديد، لكن الآمال معلقة على أجواء جديدة من الخير والسلام لكل البشرية، بعدما تتخطى آلام السنة المنقضية:

1

صفحة خليجية جديدة

5 يناير 2021

شهد العام 2021 طي صفحة الخلافات بين دول المقاطعة وقطر، وهي الأزمة التي استمرت لمدة تجاوزت ثلاث سنوات، بعد إعلان السعودية والإمارات ومصر والبحرين مقاطعة الدوحة في العام 2017، قبل أن يوقع قادة ورؤساء وفود القمة الخليجية «اتفاق العلا»، الذي أسس لإنهاء الأزمة الدبلوماسية مع قطر، ما أعاد وحدة الصف والتماسك بين دول مجلس التعاون، وعزز عودة العمل الخليجي المشترك إلى مساره الطبيعي.

2

أكبر محاكمة للمافيا

14 يناير

شهدت إيطاليا أكبر محاكمة للمافيا منذ عام 1986، خلال محاكمة أكثر من 350 شخصاً يُشتبه بصلتهم بمافيا «ندرانغيتا» في مقاطعة كالابريا جنوبي البلاد.

3

روسيا تنسحب من معاهدة «الأجواء المفتوحة»

15 يناير

أعلنت روسيا الانسحاب من معاهدة «الأجواء المفتوحة»، وذلك على خطى واشنطن، التي انسحبت في نوفمبر 2020 من المعاهدة، وتحدثت موسكو عن عقبات أمام استمرار عمل المعاهدة «في الظروف الحالية»، في معرض تبريرها لقرار الانسحاب.

4

زلزال يضرب جزيرة سولاوسي في إندونيسيا

15 يناير

سجل العام 2021 عدداً من «الكوارث الطبيعية» المختلفة على أكثر من صعيد، والتي خلفت عدداً كبيراً من الضحايا، ومن بين أبرز تلك الحوادث: زلزال بقوة 6.2 ضرب جزيرة سولاوسي في إندونيسيا، أوقع 80 قتيلاً و800 جريح.

5

جو بايدن.. الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة

20 يناير

بدأت الولايات المتحدة في 2021 حقبة جديدة من تاريخها، تحت قيادة الرئيس جو بايدن، الذي أقيم حفل تنصيبه رسمياً في 20 يناير، ليكون الرئيس الـ 46 للبلاد.

سبق حفل التنصيب وأداء اليمين الدستورية سلسلة أحداث ساخنة، من بينها اقتحام المتظاهرين لمبنى الكابيتول، ما عطل تصديق الكونغرس على الانتخابات الرئاسية، في السادس من يناير، وفي 13 من الشهر ذاته، اتهم مجلس النواب الرئيس السابق دونالد ترامب بالتحريض على التمرد.

6

العالم يحتفل باليوم العالمي للأخوة الإنسانية

4 فبراير

احتفل المجتمع الدولي لأول مرة بـ«اليوم العالمي للأخوة الإنسانية»، بعد أن اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بالإجماع بهذا الصدد، ويعد ذلك انتصاراً هاماً للإمارات واعترافاً دولياً بوثيقة الأخوة الإنسانية التاريخية، التي وقعها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، في أبوظبي 4 فبراير 2019.

7

ليبيا.. مرحلة جديدة

5 فبراير

دخلت ليبيا مرحلة جديدة في محاولة للتغلب على الأزمة السياسية الطاحنة، التي تشهدها البلاد، وذلك بالإعلان عن سلطة انتقالية جديدة، بعد انتهاء أعمال المنتدى الحوار السياسي الليبي، وتم انتخاب محمد المنفي رئيساً للمجلس الرئاسي الليبي وعبدالحميد الدبيبة رئيساً للحكومة المؤقتة، مع الشروع في مباشرة الاستحقاقات المفصلية (الانتخابات الرئاسية والبرلمانية) بدعم دولي، وهي الاستحقاقات، التي يُعول عليها الليبيون في إعادة الأمن والاستقرار للبلد.

8

وصول مسبار الأمل للمريخ

9 فبراير

وصول «مسبار الأمل» إلى كوكب المريخ، وهي أبعد نقطة في الكون يصلها العرب عبر تاريخهم، بهدف فهم أفضل للتغيرات المناخية على المريخ، واكتشاف أسباب تآكل الغلاف الجوي، ما أدى إلى غياب بيئة مناسبة للحياة على سطحه، لتصبح الإمارات بذلك خامس دولة في العالم، وأول دولة عربية تنجح في وضع مسبار فضائي في مدار كوكب المريخ.

9

روسيا والغرب.. وقضية نافالني

3 مارس

شهد العام 2021 توتراً بين روسيا والغرب، وذلك على وقع قضية اعتقال المعارض الروسي ألكسي نافالني وتسممه، وفي 3 مارس أقرت الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين روس، سبقها الاتحاد الأوروبي بسلة عقوبات، لتتبع ذلك سلسلة من القرارات المتبادلة في هذا الملف، الذي فاقم التوتر بين روسيا والغرب.

10

بريطانيا.. سجال داخل العائلة الملكية يتصدر المشهد

8 مارس

شهدت بريطانيا خلال العام 2021 سجالاً داخل العائلة الملكية، بلغ ذروته في مارس، عندما اتهمت ميغان ماركل العائلة المالكة البريطانية بالعنصرية، وذلك في لقاء أثار جدلاً واسعاً للأمير هاري وزوجته ميغان مع الإعلامية أوبرا وينفري.

11

مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن

22 مارس

أعلنت المملكة العربية السعودية عن مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن للوصول إلى اتفاق سياسي شامل، تتضمن فتح مطار صنعاء لعدد محدد من الوجهات، مطالبة الحكومة الشرعية والحوثيين بالقبول بمبادرة إنهاء الأزمة.

تأتي هذه المبادرة في إطار الدعم المستمر لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن حينها مارتن غريفيث والمبعوث الأمريكي لليمن تيموثي ليندركينغ، والدور الإيجابي لسلطنة عمان، ودفع جهود التوصل لحل سياسي للأزمة برعاية الأمم المتحدة.

12

تعطل قناة السويس

23 مارس

أصيبت حركة التجارة العالمية بارتباك واسع، مع تعطل قناة السويس، وذلك بعد حادث جنوح سفينة الحاويات «إيفرغيفن»، ما أدى إلى إعلان هيئة قناة السويس في 25 مارس عن تعليق حركة الملاحة لحين الانتهاء من أعمال تعويم السفينة.

13

فاجعة قطارات سوهاج المصرية

26 مارس

سجل العام 2021 عدداً من حوادث القطارات، من بينها: حادث تصادم قطارين في محافظة سوهاج المصرية، أدى إلى سقوط 32 قتيلاً و165 جريحاً.

14

مبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر

27 مارس

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن مبادرة السعودية الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وقال: إن «مبادرة السعودية الخضراء»، و«مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» سترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة، ووضعها في خريطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة، وستسهمان بشكل قوي بتحقيق المستهدفات العالمية.

15

مصر تُذهل العالم

3 أبريل

شهدت مصر احتفالية كبرى، خطفت أنظار العالم، وهي احتفالية موكب نقل المومياوات الملكية، كحدث عالمي فريد، تضمن مغادرة 22 مومياء ملكية المتحف المصري بميدان التحرير بقلب العاصمة، إلى موقعها الجديد في المتحف القومي للحضارة شرق القاهرة.

16

الأردن.. وأد الفتنة

3 أبريل

شهد الأردن أزمة داخلية سياسية؛ ففي الثالث من شهر أبريل، عرفت المملكة حملة اعتقالات لأسباب أمنية، بعد رصد نشاطات تستهدف الوطن، كما طُلب من الأمير حمزة بن الحسين (ولي العهد السابق) التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره، في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد، وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون.

وفي السابع مع الشهر ذاته، أعلن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني عن أن الفتنة وُئدت، والأردن آمن ومستقر، وذكر أن الأمير حمزة التزم أمام الأسرة أن يسير على نهج الآباء والأجداد، وأن يكون مخلصاً لرسالتهم، وأن يضع مصلحة الأردن ودستوره وقوانينه فوق أي اعتبارات أخرى.

17

كارثة قطار هوالين في تايوان

2 أبريل

سجل العام 2021 عدداً من حوادث القطارات، من بينها: انحراف قطار سريع بمقاطعة هوالين في تايوان، أدي إلى سقوط 50 قتيلاً.

18

التشغيل التجاري لأولى محطات الطاقة النووية السلمية في العالم العربي

7 أبريل

بدء التشغيل التجاري لمحطة «براكة» وهي أولى محطات الطاقة النووية السلمية في العالم العربي، لتحقق دولة الإمارات بذلك إنجازاً عربياً تاريخياً ونموذجاً عالمياً وريادياً في التعاون الدولي الوثيق في مثل هذه المشاريع الحيوية.

19

عنف في القدس.. وتصعيد عسكري بين إسرائيل وغزة

6 -21 مايو 2021

بدأت الاشتباكات الإسرائيلية- الفلسطينية في العام 2021 بعد قرار من المحكمة الإسرائيلية بإخلاء عائلات فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح (في الجانب الشرقي من البلدة القديمة بالقدس)، وتفجرت الاشتباكات بعد اقتحام جنود إسرائيليين لباحات المسجد الأقصى، لتتحول إلى تصعيد عسكري دموي بين إسرائيل وقطاع غزة، استمر بينهما لمدة 11 يوماً، وانتهى بوقف لإطلاق النار، ودخل حيز التنفيذ في الساعة الثانية فجراً من يوم الجمعة 21 مايو، وذلك بوساطة دولية قادتها مصر.

20

انقلاب في مالي

24 مايو

وقع انقلاب عسكري في مالي يعد الثالث من نوعه خلال 10 سنوات- تم بناء عليه وضع الرئيس باه نداو، ورئيس الوزراء قيد الإقامة الجبرية، ثم تم إطلاق سراحهما لاحقاً.

21

تصادم قطارين في غوتكي الباكستانية

7 يونيو

سجل العام 2021 عدداً من حوادث القطارات، من بينها: تصادم قطارين في مقاطعة غوتكي الباكستانية، ما أدى إلى سقوط 63 قتيلاً.

22

انتخاب الإمارات لعضوية مجلس الأمن للفترة 2022- 2023

11يونيو

انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ75 الإمارات كعضو غير دائم في مجلس الأمن لعامي 2022 و2023 تقديراً لدورها في خدمة السلام والأمن الدوليين، وذلك للمرة الثانية في تاريخ الإمارات، حيث تم اختيارها في المرة الأولى عامي 1987 و1988، وحصلت الإمارات على 179 صوتاً، وانتخاب الإمارات لعضوية مجلس الأمن عكس دبلوماسيتها النشطة، وموقعها الدولي، ونموذجها التنموي المتميز، ويجسد ثقة العالم في السياسة الإماراتية.

23

نتانياهو يودع الحكومة بعد 12 عاماً

13 يونيو

بعد حالة من الجمود السياسي في إسرائيل، ومع إجراء أربعة انتخابات برلمانية خلال عامين فقط، صوت الكنيست في يونيو على منح الثقة لحكومة التغيير المعارضة لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، ليتولى الحكومة بالتناوب رئيسا حزبي «يميناً» اليميني، نفتالي بينيت، و«هناك مستقبل» الوسطي، يائير لابيد، وبذلك ودع نتانياهو منصبه، الذي استمر فيه على مدار 12 عاماً منذ العام 2009.

24

بايدن وبوتين.. وجهاً لوجه

16 يونيو

انعقدت أول قمة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في يونيو 2021، في جنيف السويسرية، وذلك في وقت وصفت فيه العلاقات بين الجانبين بأنها «كانت في المرحلة الأسوأ على الإطلاق»، وفي ديسمبر من العام ذاته أجرى الرئيسان اتصالاً، كان الوضع في أوكرانيا على رأس الملفات ذات الأولوية به.

25

اغتيال رئيس هايتي

7 يوليو

سجل العام 2021 محاولات اغتيال عدة، كان أهمها اغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويس على يد مجموعة من المسلحين في مقر إقامته.

26

أوروبا.. فيضانات مدمرة

15 يوليو

اجتاحت عدة دول أوروبية أمطار غزيرة وفيضانات مدمرة، أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 180 شخصاً وفقد آخرين، ووُصفت تلك الموجة بأنها تعد الأسوأ منذ عقود في أوروبا الغربية، في خط متواصل مع تصاعد خطر التغير المناخي على العالم، وبعد أيام من هذه الفيضانات توفي ما لا يقل عن 250 شخصاً جراء فيضانات شديدة اجتاحت ولاية ماهاراشترا الهندية.

27

تونس تلفظ الإخوان

25 يوليو

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد مجموعة قرارات وتدابير استثنائية، قضت بتجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، وذلك بعد سلسلة من الاحتجاجات ضد حركة النهضة الإخوانية، وفي خط متواز مع الصعوبات الواسعة، لا سيما الاقتصادية، التي يواجهها البلد، ومع تزايد الإصابات بفيروس كورونا وتهاوي المنظومة الصحية بشكل كبير.

28

فيضانات تجتاح ماهاراشترا الهندية

28 يوليو

سجل العام 2021 عدداً من «الكوارث الطبيعية» المختلفة على أكثر من صعيد، والتي خلفت عدداً كبيراً من الضحايا، ومن بين أبرز تلك الحوادث فيضانات شديدة، اجتاحت ولاية ماهاراشترا الهندية، راح ضحيتها 250 قتيلاً.

29

موجة ثانية من حرائق الغابات في الجزائر

11 أغسطس

سجل العام 2021 عدداً من «الكوارث الطبيعية» المختلفة على أكثر من صعيد، والتي خلفت عدداً كبيراً من الضحايا، ومن بين تلك الحوادث: اندلاع موجة ثانية من حرائق الغابات في الجزائر، أودت بحياة 65 شخصاً وخسائر مادية كبيرة.

30

طالبان تستعيد السيطرة على أفغانستان

15 أغسطس

تطورات متسارعة شهدتها أفغانستان، لا سيما مع تمكن حركة طالبان في 15 أغسطس من استعادة السيطرة على البلد، وبعد انهيار الحكومة الأفغانية، ومغادرة الرئيس أشرف غني البلاد، على وقع انسحاب القوات العسكرية الأمريكية من أفغانستان نهائياً.

31

انقلاب في غينيا

5 سبتمبر

سجل العام 2021 أزمات سياسية حادة داخل عديد من البلدان الأفريقية بشكل خاص، والتي شهد بعضها محاولات لانقلابات عسكرية، كان من بينها نجاح انقلاب عسكري في غينيا بقيادة مامادي دومبوي، وحل حكومة الرئيس ألفا كوندي وتعطيل العمل بالدستور.

32

«هزيمة قاسية» لحزب العدالة والتنمية بانتخابات المغرب

9 سبتمبر

تكبد حزب العدالة والتنمية، المحسوب على تيار الإسلام السياسي، هزيمة قاسية في الانتخابات البرلمانية المغربية، التي أجريت في 8 سبتمبر، وذلك بعد 10 أعوام قضاها في رئاسة الحكومة، حيث انخفضت حصته من 125 مقعداً في البرلمان المنتهية ولايته إلى 12 مقعداً فقط في البرلمان المقبل.

33

مقتل زعيم «داعش» بمنطقة الصحراء الكبرى

15 سبتمبر

مقتل عدنان أبو وليد الصحراوي، زعيم تنظيم «داعش» بمنطقة الصحراء الكبرى على أيدي القوات الفرنسية. واعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مقتل الصحراوي «نجاحاً كبيراً آخر في حربنا ضد الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل».

34

الإمارات تُبهر العالم.. «إكسبو 2020 دبي»

1 أكتوبر

فتح معرض «إكسبو 2020 دبي» أبوابه أمام الزائرين في الأول من أكتوبر، وهو الحدث الأكبر والأعرق من نوعه في العالم، حيث يلتقي العالم بأسره على أرض الإمارات، على مدار ستة أشهر تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل»، وبالتركيز على ثلاثة محاور أساسية هي «الاستدامة و«التنقل» و«الفرص».

أقيم حفل افتتاح المعرض الأسطوري، الذي تم بثه على الهواء مباشرة عبر أكثر من 430 موقعاً في جميع أنحاء الإمارات، في 30 سبتمبر، وحظي بإشادات دولية واسعة.

35

الإمارات تعلن الانتصار على «كورونا»

6 أكتوبر

أعلنت الإمارات تخطيها جائحة كورونا، والخروج من الأزمة وعودة الحياة لطبيعتها، لتكون من أوائل الدول، التي تعبر الأزمة بأمان، وتتجاوز تبعاتها. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عبر حسابه الرسمي على تطبيق «إنستغرام».. «أبشركم، الأمور طيبة والوضع الصحي في دولة الإمارات طيب، خرجنا من أزمة كورونا بخير وتعلمنا منها دروساً وتجارب عديدة، ونحمد الله على بداية عودة الحياة إلى طبيعتها في دولة الإمارات».

36

الإمارات تعلن عن مبادرة الحياد المناخي 2050

7 أكتوبر

أعلنت الإمارات عن مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، لتقوم بدورها العالمي في مكافحة التغير المناخي، وليشكل هذا الإعلان تتويجاً لجهود الدولة ومسيرتها في العمل من أجل المناخ على المستويين المحلي والعالمي، خلال العقود الثلاثة الأخيرة منذ انضمامها لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في 1995، وتواؤماً مع أهداف «اتفاق باريس للمناخ» لتحفيز الدول على إعداد واعتماد استراتيجيات طويلة المدى لخفض انبعاث غازات الدفيئة، والحد من ارتفاع درجات حرارة الأرض دون الدرجة والنصف المئوية إلى درجتين مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.

37

انتخابات برلمانية عراقية مبكرة

10 أكتوبر

نجح العراقيون بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة بنسبة مشاركة وصلت إلى 41 في المئة، وأسفرت النتائج عن تراجع كبير للقوى العراقية الموالية لإيران، وهي خامس انتخابات برلمانية منذ سقوط نظام صدام حسين، ووصفت الانتخابات التشريعية بأنها الأهم في تاريخ العراق منذ العام 2003.

38

مقتل زعيم «داعش» في غرب أفريقيا

14 أكتوبر

إعلان الجيش النيجري عن مقتل زعيم تنظيم داعش في غرب أفريقيا، أبو مصعب البرناوي، وهو ما شكل ضربة جديدة للتنظيمات المتطرفة في القارة السمراء، لينضم إلى سلسلة القادة، الذين تم الإعلان عن مقتلهم خلال الفترات الأخيرة.

39

الإمارات تفوز بعضوية مجلس حقوق الإنسان الأممي

14 أكتوبر

فازت الإمارات بدورة ثالثة في عضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2022-2024 عن المجموعة الآسيوية، بعد حصولها على 180 صوتاً خلال الانتخابات في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ويعد انتخاب الإمارات من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دليلاً على المكانة الدولية التي تحظى بها في المجتمع الدولي، وعلى الدور الذي تنهض به في الدفاع عن حقوق الإنسان في جميع دول العالم.

40

السودان على صفيح ساخن

25 أكتوبر

أحداث ساخنة شهدها السودان، وسط موجات من التظاهرات والمواجهات وأعمال العنف، التي خلفت عديداً من القتلى والمصابين، فضلاً عن محاولة انقلابية فاشلة، أحبطها الجيش في 21 سبتمبر، بينما الحدث الأبرز في 25 أكتوبر عندما تم اعتقال عدد من الوزراء والسياسيين، وكذلك الإطاحة برئيس الوزراء عبدالله حمدوك، والإعلان بعد ذلك- في 11 نوفمبر- عن تشكيل مجلس سيادة انتقالي جديد برئاسة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، لكن في 21 نوفمبر، وبموجب اتفاق سياسي، أعيد حمدوك إلى منصبه، بعد مرور أقل من شهر على عزله ووضعه تحت الإقامة الجبرية.

41

محادثات فيينا.. سيناريوهات «مفتوحة»

6 - 29 نوفمبر (7 جولات)

شهد العام 2021 انعقاد 7 جولات من محادثات فيينا الهادفة لإحياء الاتفاق النووي، وهي المحادثات التي توقفت في يونيو- قبيل انتخابات الرئاسة في إيران- واستؤنفت في جولتها السابعة بنهاية نوفمبر، دون التوصل لاتفاق، وبينما تتمسك طهران بمجموعة من «الشروط» يُعبر الأوروبيون عن «خيبة الأمل» وقلقهم من مآلات الموقف الراهن، في وقت لوحت فيه الولايات المتحدة بـ«خيارات أخرى» حال فشلت الدبلوماسية، بينما أحرزت إيران تقدماً في تخصيب اليورانيوم، وأعلنت في مطلع نوفمبر عن تمكنها من إنتاج 25 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بـ60%.

42

محاولة اغتيال الكاظمي

7 نوفمبر 2021

أعلن العراق عن محاولة اغتيال فاشلة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بواسطة «طائرة مسيرة مفخخة»، استهدفت مقر إقامته في بغداد، فيما دعا الكاظمي إلى «التهدئة وضبط النفس».

وأجريت في العاشر من أكتوبر الانتخابات النيابية العراقية، وهي الانتخابات التي أعلنت فصائل موالية لإيران عن رفض نتائجها، وشهد محيط المنطقة الخضراء (التي تضم مقر إقامة الكاظمي وسفارة الولايات المتحدة)، تظاهرات واعتصامات من قبل تلك الفصائل.

43

سوريا إلى «الحضن العربي»

9 نوفمبر

شهد العام 2021 تقدماً في مسألة عودة سوريا إلى «الحضن العربي»، عبرت عنه بوضوح زيارة وفد إماراتي رفيع المستوى- يترأسه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي- إلى سوريا ولقاء الرئيس بشار الأسد، في أول زيارة من نوعها منذ بدء الأزمة السورية قبل أكثر من 10 سنوات.

44

الإمارات تفوز باستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 28»

11نوفمبر

فازت الإمارات باستضافة الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ «كوب28)، والتي ستقام في عام 2023، في خطوة تعكس التقدير العالمي لجهودها في استدامة المناخ، وجاء فوز الإمارات بعد حصولها على أغلبية وازنة من أصوات الدول، التي منحت الثقة في تنظيم دورة متميزة، تسهم في تبني العالم لتوجه اقتصادي يدعم العمل المناخي، وتحفز المجتمع الدولي لمزيد من التعاون وتسريع وتيرة جهود مواجهة تحدي تغير المناخ.

45

أوكرانيا وروسيا.. توتر يتجدد

13 نوفمبر

شهد العام 2021 تصاعداً للتوتر الكائن بين روسيا وأوكرانيا، وفي 13 من نوفمبر أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن روسيا حشدت أكثر من 100 ألف مقاتل على حدود بلاده، في مؤشر على تزايد حرارة التوتر بين روسيا وأوكرانيا، فيما يعرب مسؤولون أمريكيون وأوروبيون عن قلق بلادهم من التحركات العسكرية الروسية، محذرين من مخطط محتمل لاجتياح أوكرانيا، ووصلت الأمور حد إطلاق التهديدات بين روسيا والغرب على نحو غير مسبوق منذ الحرب الباردة.

46

الإمارات تفوز باستضافة وتنظيم «آيكوم 2025»

20 نوفمبر

فازت الإمارات باستضافة وتنظيم المؤتمر الـ27 للمجلس الدولي للمتاحف «آيكوم» لعام 2025 في دبي، لتسجل بذلك إنجازاً عالمياً جديداً يُضاف إلى سجل الإنجازات، بما يعزز مكانتها العربية والإقليمية الرائدة كعاصمة للإبداع والابتكار في مختلف المجالات، وجاءت نتيجة التصويت لصالح ملف الإمارات، متفوقاً على ملفي السويد وروسيا، لتصبح دبي أول مدينة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحظى بشرف بتنظيم هذا المؤتمر الدولي المرموق منذ تأسيس «آيكوم» في عام 1946.

47

محمد بن زايد في زيارة تاريخية إلى تركيا

24 نوفمبر

قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بزيارة تاريخية إلى تركيا، التقى خلالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وجرى خلال الزيارة توقيع اتفاقيات عدة، ترسم مساراً جديداً لبناء توافقات إقليمية أكثر صلابة، هدفها تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، وفتح آفاق جديدة للتنمية أمام دولها وشعوبها.

48

فوز الإمارات برئاسة الإنتربول

25 نوفمبر

مرشح الإمارات اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي يفوز برئاسة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول» لمدة 4 سنوات، وهو ما يعد إنجازاً للدولة، وتكريماً لجهودها ودعمها الدائم للمنظمات الدولية، كما يرسخ ثقة العالم بالإمارات ونهجها المتزن والمعتدل والمرن، الذي أكسبها احترام العالم.

49

متحور جديد يثير قلق العالم

26 نوفمبر

أطلقت منظمة الصحة العالمية على المتحور B.1.1.529 صفة متحور مثير للقلق اسمه «أوميكرون»، بناء على توصية الفريق الاستشاري التقني للمنظمة المعني بتطور الفيروس. واستند هذا القرار إلى البيانات التي حصل عليها الفريق الاستشاري، بشأن تعرض متحور «أوميكرون» لطفرات عديدة قد تؤثر على سلوكه.

50

الإمارات تفوز بتجديد عضويتها في مجلس المنظمة البحرية الدولية

10 ديسمبر

تصدرت الإمارات انتخابات عضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية الفئة (ب) للمرة الثالثة على التوالي، إثر حملة شاملة ومكثفة سبقت الانتخابات، التي استضافتها العاصمة البريطانية لندن، في إنجاز جديد يرسخ ريادتها في القطاع البحري العالمي، والتي تواصل فيه الدولة دورها النشط في تعزيزه، والنهوض بالصناعة البحرية واللوجستية على مستوى العالم.

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