رئيس الوزراء الجزائري: لن نرضى بتصريحات ماكرون

المصدر: د ب ا

قال الوزير الأول الجزائري (رئيس الوزراء) أيمن بن عبد الرحمان، إن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المسيئة للجزائر، "مردودة على قائلها".

وأضاف عبد الرحمان، في تصريحات صحفية على هامش زيارته اليوم لولاية وهران/500 كم غرب العاصمة/ أن "الجزائر أكبر من كل التصريحات التي تحاول المساس بعمق تاريخه وجذوره".

وتابع: "لن نرضى بهكذا تصريحات، الجزائر ضاربة أطنابها في التاريخ".

وكانت الخارجية الجزائرية أعلنت رفضها التدخل في شأن البلاد الداخلي وذلك على خلفية تصريحات غير مكذبة لعديد المصادر الفرنسية المنسوبة للرئيس الفرنسي.

واستدعى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون سفير بلاده في فرنسا، حيث جاء القرار بعد تصريحات لماكرون، متداولة عبر إعلام بلاده، تساءل فيها "ما إذا كانت هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي".

وكانت وسائل إعلام فرنسية دولية نشرت خبرا عن غلق الجزائر لمجالها الجوي في وجه الطيران العسكري الفرنسي، الأمر الذي لم تؤكده ولم تنفه السلطات الرسمية في الجزائر إلى الآن.

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