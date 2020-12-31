شاهد.. الخسوف الحلقي للشمس

المصدر: البيان الإلكتروني

تمكن سكان الأرجنتين وتشيلي في 21 يونيو 2020، من الاستمتاع بالخسوف الحلقي للشمس، على عكس الكسوف الكلي الذي شهده العالم في منتصف هذا الشهر ، والذي ظهر في هذين البلدين.

ويلاحظ في الفيديو أن القمر لا يخفي القرص الشمسي تمامًا، ويتيح ظهور حلقة النار.

ويتزامن الخسوف الحلقي للشمس مع ظاهرة فلكية سنوية وهي تعامد الشمس التام فوق مدار السرطان إيذاناً ببدء ‏فصل الصيف في نصف الكرة الأرضية الشمالي، وفق (futurasciences).