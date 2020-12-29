شاهد.. نزهة في صحراء ملح العالم

المصدر: البيان الإلكتروني

على ارتفاع 3700 متر ، يوجد مجمع الملح سالار دو أويوني أويوني ببوليفيا، وهو أكبر مساحة من الملح في العالم.

ويقع سالار دو أويوني في مرتفعات ألتيبلانو جنوب غرب بوليفيا، على 3700 مترا فوق مستوى سطح البحر، ومساحته 10582 كيلومترا مربعا، ويمثل ثلث احتياطيات العالم من الليثيوم.

والمنطقة التي تحتلها الآن صحراء الملح ناتجة من بقايا بحيرة مياه بحر باجيفيان التي زالت منذ 40.000 سنة، يقع مجمع الملح

يستخدم الملح، وينتج سنوياً حوالي 25.000 طن، 10 مليار طن مخزون الملح التي من غير المرجح أن تستنفد.

هناك نشاط سياحي لمشاهدة القمر والمناظر الطبيعية كغروب الشمس من هذا الموقع، أحد الفنادق الواقعة في البحيرة بني كليا من الملح.

كما توجد جزيرة مرجان إسلا دي بيسكادو المعزولة في وسط هذه الصحراء، معروفة باحتوائها لنبات الصبار العملاق، الذي يتجاوز ارتفاعه في بعض الأحيان 10 أمتار.

تم اكتشاف موميائات عمرها أكثر من 3.000 عاما في كهف على حافة الملح.

الفيديو يوثق لاستجمام بولفيين على دراجاتهم الهوائية في صحراء ملح العالم بحسب (L'important) .