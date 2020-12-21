شاهد.. الهروب إلى قلب الطبيعة في ألاسكا

المصدر: البيان الإلكتروني

فيديو يقدم لك لحظة من الهروب إلى قلب المناظر الطبيعية في ألاسكا!

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يأخذك الفيديو إلى بحيرة إكلوتنا؛ القرية الأصلية الصغيرة الواقعة بالقرب من أنكوراج في ألاسكا، بحسب (futura.sciences).

لاحظت مصورة الفيديو ظاهرة طبيعية منومة هناك، وقدمت شرحًا لما شاهدته في 11 ديسمبر 2020 على طبقات مذهلة من الجليد تتراكم فوق بعضها بعضا.