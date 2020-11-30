(فيديو) في الصين.. إذا لم تذهب إلى المدرسة فإنها تأتي إليك!

المصدر: البيان الإلكتروني

"إذا لم تذهب إلى المدرسة، فإن المدرسة تأتي إليك!". قد يكون هذا هو العنوان الأنسب لهذا الفيديو.

ففي أكتوبر الماضي، تم نقل مدرسة عمرها 85 عامًا في شنغهاي، بمنطقة هوانغبو الصينية، وذلك باستخدام مائتي دعامة ميكانيكية آلية، بحسب (scienceetviejunior).

وخلال 18 يومًا، تمت زحزحة المبنى من مكانه لمسافة 62 مترًا وتحول 21 درجة إلى موقعه الجديد، وذلك ليتم إنشاء في المكان الذي كان يشغله مجمع تجاري ومكتبي.