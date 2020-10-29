شاهد.. "سيزيف" التقاء التكنولوجيا بالفن
عندما تلتقي التكنولوجيا بالفن.. موسيقى تُجلب لأذنيك، وخدع سيزيف تبهر عينيك!
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جرب الجمال التأملي مع طاولة الفن الحركي كاملة الوظائف.
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الفن الحركي تيار فني يقدم أعمالا تحتوي على أجزاء متحركة. ⠀
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تتيح هذه الطاولة إنشاء قوائم تشغيل من أكثر من 200 نمط رملي باستخدام تطبيق جوال بسيط. ⠀
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التفسير: روبوت بمحركين متصل بالأنترنت يطلق كرة فولاذية ممغنطة عبر حقل من الرمال، مما يخلق أنماطًا معقدة تتغير باستمرار.
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الطاولة مصممة لتشغيل وتحميل مسارات مثل مشغل الموسيقى، حيث يمكنك إنشاء قوائم تشغيل نمط الاسترخاء الخاصة بك باستخدام تطبيق Sisyphus على هاتفك الذكي، بحسب موقع (futura.sciences).
شاهد.. "سيزيف" التقاء التكنولوجيا بالفنhttps://t.co/eXGrAOBGCy#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/yN6U83JaHX— صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 29, 2020
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