شاهد.. "سيزيف" التقاء التكنولوجيا بالفن

المصدر: إعداد: عبدالهاني عليوات

عندما تلتقي التكنولوجيا بالفن.. موسيقى تُجلب لأذنيك، وخدع سيزيف تبهر عينيك!

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جرب الجمال التأملي مع طاولة الفن الحركي كاملة الوظائف.

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الفن الحركي تيار فني يقدم أعمالا تحتوي على أجزاء متحركة. ⠀

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تتيح هذه الطاولة إنشاء قوائم تشغيل من أكثر من 200 نمط رملي باستخدام تطبيق جوال بسيط. ⠀

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التفسير: روبوت بمحركين متصل بالأنترنت يطلق كرة فولاذية ممغنطة عبر حقل من الرمال، مما يخلق أنماطًا معقدة تتغير باستمرار.

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الطاولة مصممة لتشغيل وتحميل مسارات مثل مشغل الموسيقى، حيث يمكنك إنشاء قوائم تشغيل نمط الاسترخاء الخاصة بك باستخدام تطبيق Sisyphus على هاتفك الذكي، بحسب موقع (futura.sciences).