(فيديو) تطبيقاً لإجراءات الوقاية من كورونا.. طائرة ترتدي الكمامة!

المصدر: البيان الإلكتروني

في زمن كورونا أصبح الكمامات في كل مكان، لكن هل فكرتم يوما أن ترتدي طائرة كمامة.

فقد ظهرت الطائرة المقنعة في إندونيسيا، حيث قامت شركة جارودا للطيران بطباعة أول كمامة على إحدى طائراتها من طراز إيرباص في أسطولها الجوي صممتها تطبيقات خاصة، ومن ثم طليت واجهة الطائرة باللون الأزرق.

وتطلب ارتداء ايرباص للكمامة عمل نحو 60 شخصا و120 ساعة عمل. وكان الهدف من هذه الفكرة هو تذكير المسافرين بأهمية ارتداء الكمامات.

وتعتزم شركة الطياران الإندونيسية طلاء أربع طائرات أخرى.