شاهد.. أكبر رجل آلي في العالم

المصدر: البيان الإلكتروني

تظهر مقاطع الفيديو، شخصية "غاندام" للرسوم المتحركة في مدينة ملاهي يوكوهاما، اليابان، ويعتبر "غاندام" الرجل الآلي الأكبر في العالم، حيث يبلغ ارتفاعه أكثر من 18 مترا ويزن 25 طنا.

وبدأ بناء الرجل الآلي الضخم "غاندام" العام 2014، احتفالا بالذكرى الأربعين للمسلسل الرسوم المتحركة اليابانية الشهير "موبايل سويت غاندام"، وفق "يورونيوز".

وكان من المفترض افتتاح مدينة الملاهي في 1 أكتوبر، ولكن تم إلغاء الحفل بسبب جائحة كوفيد-19.