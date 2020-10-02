شاهد.. دمية "يودا" تشارك في إخماد حرائق أمريكا!

المصدر: البيان الإلكتروني

قام طفل في الخامسة من عمره، من ولاية أوريغون بإهداء دمية يودا مدببة الأذنين، لفريق رجال الإطفاء في 12 من سبتمبر مرفقة برسالة: "هذه الدمية لك في حال شعرت بالوحدة".

ومنذ ذلك الوقت، رافقت الدمية فرق إطفاء مختلفة لإخماد أربع حرائق في ولايتين مختلفتين، كما تم اصطحاب الدمية في طائرة هليكوبتر، وفق "يورونيوز".

ويعمل رجال فريق الإطفاء على توثيق رحلات الدمية بالصور ونشرها فيما بعد بصفحة على الفيسبوك يتم متابعتها من قبل 30 ألف شخص.