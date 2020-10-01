بالفيديو.. استمع إلى صوت "سديم النسر"

المصدر: البيان الإلكتروني

هل سبق لك تجربة سماع سديم النسر بأذنيك؟ استمع إلى "صوت" النجوم والغبار، بينما يتحرك خط الصوتنة من اليسار إلى اليمين، والموضع الرأسي يحدد الارتفاع.

سديم النسر، عبارة عن عنقود نجمي مفتوح يقع في كوكبة الحية، يبلغ قدره الظاهري 6,4 ويبعد عنا حوالي 7000 سنة ضوئية.

ويحوي هذا العنقود سديماً والعديد من الممرات الغبارية المظلمة، التي تسمى بسديم النسر، وقد جاءت تسميته هذه من شكله الذي يشبه النسر، وبالطبع فإن النجوم تولد داخله باستمرار بسبب كونه سديما، بحسب (futurasciences).