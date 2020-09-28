شاهد.. روعة السّحابة العدسية فوق قمّة الجبل

المصدر: البيان الإلكتروني

منظر رائع لسحابة عدسية فوق جبل تيد الإسباني ليلاً ونهارًا! ⠀

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الجبل البركاني "تيد" يقع في جزيرة تينيريفي غرب ساحل شمال إفريقيا، وبلغ ذروة ارتفاعه 3718 مترا.

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إن (السحابة العدسية) هي نوع من السحابة الثابتة التي توجد في اتجاه مصب النهر بقمم الجبال المواجهة للريح.

ويشير السحابة العدسية إلى وجود موجة جبلية، أو تشكل غيوم جاذبية دوارة في الغلاف الجوي، والتي تحدث عندما يتم دفع كتلة هوائية عالياً خلال تحركها على جبل. ⠀

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هذا النوع من السحاب يتم تشكيله على الجانب المواجه للريح من الجبل لينتقل إلى الجانب الآخر، مكونًا سحابة ثابتة، وفق (futura.sciences).