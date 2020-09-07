شاهد.. مناظر حقول هاني المذهلة

المصدر: البيان الإلكتروني

شرفات ملونة، مناظر مذهلة في حقول هاني ذات المدرجات في محافظة يوانيانغ بمقاطعة يوننان جنوب غرب الصين.

في جبال آي لاو الشاهقة بمقاطعة يوننان مساحة كبيرة من الحقول المدرجة التي يطلق الناس عليها لقب "منحوتات أرضية"، حيث يعيش أبناء قومية هاني جيلا بعد جيل، ويعلقون آمالهم وأحلامهم على هذه الأرض المتعرجة التي لا نهاية لها.

قومية هاني إحدى الأقليات القومية العريقة في الصين، ويبلغ عدد أبنائها حوالي مليون ومائتي ألف نسمة. ويعيش معظمهم في المناطق الجبلية التي يتراوح ارتفاعها فوق سطح البحر بين ثمانمائة متر وألفين وخمسمائة متر.

ولمواجهة الظروف الطبيعية القاسية المتمثلة في الجبال العالية والوديان العميقة، بذل أجداد قومية هاني جهودا كبيرة لتطوير الحقول المدرجة، حيث بنوا سدودا على الأنهار الصغيرة التي تمر بالتلال وفقا للتضاريس الجغرافية، ونجحوا أخيرا في حل مشكلة الري لحقولهم المدرجة.

وعندما تزور هذه المنطقة في الربيع، ستجد أن الحقول متنوعة الأشكال تمتلئ بمياه الأنهار الصافية، تتلألأ مع الرياح الخفيفة، وتشكل مع الشمس الحمراء والسحب البيضاء مشهدا ريفيا هادئا وأنيقا.

وإضافة إلى ذلك، تتغير ألوان الحقول مع تحول المواسم، وفي مارس وابريل اللذين يصادفان موسم زرع شتلات الأرز، تشابه الحقول المدرجة بساتين خضراء، وفي أوائل الخريف، يصبح لونها أصفر مع حلول موسم الحصاد.

وإذا زرت قرية جينغكو، فسترى أولا حقولا مدرجة متعرجة لا نهاية لها تشابه سلما سماويا يمتد من قمم الجبال إلى سفوحها، وتشكل آلاف الطبقات من الحقول المدرجة رسما رائعا ومدهشا، بحسب إذاعة الصين الدولية.