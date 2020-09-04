شاهد.. نهر برسم ثلاثي الأبعاد يشق أزقة جاكارتا

المصدر: البيان الإلكتروني

لوحة فنية قمة في الإبداع تزينت بها أحد أزقة العاصمة الإندونيسية جاكرتا، حيث تبدو وكأنها تشق طريق المنازل على شكل نهر مائي تتخلله جسور وأشجار من أجل الانتقال إلى الجهة الأخرى من الشارع (أو النهر)، بحسب "يورونيوز".

وتظهر الرسومات أقرب إلى الواقع بعدما رسمها صاحبها بطريقة ثلاثية الأبعاد، ما يجعل الكثيرين يتهافتون عليها لالتقاط الصور، والتي إذا ما التقطت من الزاوية المناسبة ستظهر صاحبها وكأنه على ضفاف نهر حقيقي بمياه زرقاء يشق الحي والمنازل.