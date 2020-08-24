(فيديو) قبل الموت.. يراقص ابنته في حفل زفافها على كرسي متحرك

المصدر: البيان الإلكتروني

التقط Blue Room Photography هذه اللحظة العاطفية بين ماري بورن بوتس ووالدها جيم روبرتس، الذي كان يملك وقتا محدودا على هذه الأرض.

لم يتمكن مرض سرطان الدماغ والكرسي المتحرك من منع جيم روبرتس من مشاركة آخر رقصة مع ابنته، ماري.

الأب كان يحتضر، لكنه وفى بوعده لابنته بالالتقاء على حلبة الرقص في حفل زفافها ليرقصا معا على ايقاع أغنية لي آن ووماك "آمل أن ترقص".

وبعد تمكنه من الوفاء لابنته بوعده وحضوره حفل زفافها، رحل الأب جيم روبرتس عن عالمنا إلى غير رجعة، بحسب (USA TODAY).

(فيديو) قبل الموت.. يراقص ابنته في حفل زفافها على كرسي متحركhttps://t.co/vO4fRPuwYy#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/xrthEPEWdW — صحيفة البيان (@AlBayanNews) August 24, 2020