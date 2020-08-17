شاهد.. سباق مئات الدلافين

المصدر: البيان الإلكتروني

صوّرت مقاطع فيديو تظهر فيها مئات الدلافين وهي تقفز قبالة شواطئ دانا بوينت في جنوب كاليفورنيا، في مشهد مثير للدهشة.

ويقول كابتن ديف في "سفاري دانا بوينت" إن قفز الدلافين يعتبر أسرع طريقة للتنقل، حيث إن مقاومة الهواء أسهل من الماء.

وتعتبر المنطقة الواقعة قبالة أورانغ الأمريكية من أكثر المناطق كثافة بالدلافين في العالم، حيث يقدر عددها بنحو 450 ألف دلفين، وفق "يورونيوز".