بالفيديو.. ببغاء يطالب بمحاسبة السياسيين الفاسدين في لبنان

المصدر: البيان الإلكتروني

انتشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت فيديو لببغاء يطالب بمحاسبة السياسيين الفاسدين في لبنان، هاتفاً: "كلن يعني كلن"

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان اشتعلت غضبا، بعد الانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ العاصمة اللبنانية، وأسفر عن عدد كبير من الضحايا والجرحى وأضرار مادية جسيمة.

وطالب لبنانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي باستقالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والحكومة، متهمين القائمين على الدولة بالتقصير والفساد.