شاهد.. خيار البحر الشفاف

المصدر: البيان الإلكتروني

لوحظ وجود خيار البحر الشفاف (Enypniastes eximia) أثناء رحلة بحث للإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي، المهتمة بشؤون علم المحيطات والطقس والمناخ المتعلق بالغلاف الجوي، في العام 2018 إلى بورتوريكو.

يقضي خيار البحر معظم وقته في البحث عن طعامه باستعمال مخالب فمه.

ويعيش خيار البحر الشفاف، الذي ينتمي إلى فصيلة خيار البحر، في عُمق مياه البحار، وهو شفاف لدرجة أن بمقدور الإنسان رؤية الأمعاء الداخلية له، بحسب (futurasciences).