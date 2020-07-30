شاهد.. تماسيح توقف حركة المرور خلال قطعها الطريق من معبر المشاة

المصدر: البيان الإلكتروني

صور رجل يدعى بيل أنغل فيديو مذهلا أثناء زيارته إلى متنزه هانتينجتون بيتش الحكومي في كارولينا الجنوبية، وفق "روسيا اليوم".

والتقطت عدسة بيل ثلاثة تماسيح أوقفت حركة المرور أثناء عبورها طريقا محليا.

ويظهر الفيديو طابور السيارات وسائقيها وركابها يتابعون ما يحدث بإعجاب وبهجة.

شاهد.. تماسيح توقف حركة المرور خلال قطعها الطريق من معبر المشاةhttps://t.co/G4djKdH5Gr#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/f20NA3CyAS — صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 30, 2020