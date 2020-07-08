(فيديو) الوارقة العملاقة.. ورقة أم حشرة؟
هل تعرفون فيليا العملاقة الرائعة، أو الوارقة العملاقة Phyllium giganteum؟
هي نوع من الحشرات تتبع جنس الوارقة من فصيلة الوارقات وموطنها ماليزيا، وهي أكبر حشرة أوراق.
وهي حشرة من ورق الشجر يبلغ طولها حوالي 12 سم، تتكاثر بشكل رئيسي عن طريق التوالد، وهي ظاهرة تنتج الأنثى من خلالها البيض مندون مساعدة من الذكور، بحسب موقع (futurasciences).
(فيديو) الوارقة العملاقة.. ورقة أم حشرة؟https://t.co/M0mFFuSfRQ#البيان_أربعون_عاما #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/p2mf77JXQ5— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 8, 2020
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