(فيديو) الوارقة العملاقة.. ورقة أم حشرة؟

المصدر: البيان الإلكتروني

هل تعرفون فيليا العملاقة الرائعة، أو الوارقة العملاقة Phyllium giganteum؟

هي نوع من الحشرات تتبع جنس الوارقة من فصيلة الوارقات وموطنها ماليزيا، وهي أكبر حشرة أوراق.

وهي حشرة من ورق الشجر يبلغ طولها حوالي 12 سم، تتكاثر بشكل رئيسي عن طريق التوالد، وهي ظاهرة تنتج الأنثى من خلالها البيض مندون مساعدة من الذكور، بحسب موقع (futurasciences).