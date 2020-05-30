حسن حسني: "اللي يعيش في الإمارات ما يعرفش يعيش في غيرها"

المصدر: البيان الإلكتروني

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان الراحل حسن حسني أثناء مشاركته في بطولة الفيلم الإماراتي الكوميدي "ضحي في أبوظبي " يقول فيه:" اللي يعيش في الإمارات ما يعرفش يعيش في غيرها ولا يشوف غيرها أبداً".

وتدور أحداث فيلم "ضحي في أبوظبي" حول قصة اجتماعية إماراتية مؤثرة تحاكي الواقع الإماراتي بطريقة كوميدية.

وتوفي صباح اليوم الفنان القدير حسن حسني إثر أزمة قلبية مفاجئة بعد مشوار فني حافل عن 89 عاماً.