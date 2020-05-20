(فيديو)من الهام كورونا.. أدوات وسلوك

المصدر: البيان الإلكتروني

تسبب فيروس كورونا الذي يجتاح العالم في ايجاد ظواهر جديدة لم تكن من ذي قبل.

ظواهر في كل القطاعات، وذلك إما للتكيف مع الوضع الجديد الذي فرضه هذا الداء من حجر منزلي وتباعد اجتماعي والعمل عن بعد، أو للشهرة أو من باب المزح والتنكيت.

وأكثر القطاعات مضرة وكذا طالته هذ الظواهر، قطاع الضيافة أو قطاع المطاعم والمقاهي.

رويترز نشرت فيديو لقناع يسمح لك بتناول الطعام مثل باك مان.

كذلك نشر حساب nowthisnews على تويتر فيديو في إحدى الدول الآسيوية لنادلة في مطعم تقدم طلبيات زبونة عن طريق الرمي، في ظل التباعد الاجتماعي.