شاهد.. الوثبة الجسورة

المصدر: البيان الإلكتروني

نشر موقع (futurasciences) مقطع فيديو عبر حسابه على تويتر لوشق أحمر يقفز قفزة مذهلة.

وما زاد من زخم الوثبة الجسورة، تصويرها بالحركة البطيئة، حيث بدا الحيوان وكأنه يطير فوق الماء.

يذكر أن الوشق الأحمر أو الوشق الكميت هو حيوان ثديي من فصيلة السنوريات يعيش في أمريكا الشمالية، وتشير أحافيره إلى أنه يعيش هناك منذ حوالي 1,8 مليون سنة، وتمتد مواطنه بسلالاته الاثنتي عشرة المختلفة من جنوب كندا إلى شمال المكسيك، بما في ذلك معظم الولايات الأمريكية المتجاورة.