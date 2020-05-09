شاهد.. الأخطبوط الراقص

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
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الخطوات الراقصة الصغيرة" لهذا الأخطبوط الصغير في إندونيسيا تصنع الفرجة.

وقد الغواصون الإندونيسيون على الأخطبوط الصغير أنه إزدواجي القدمين في مشيته.

ويحوز  Octopus marginatus؛ أخطبوط جوز الهند أو الأخطبوط المتعرج ثمانية مخالب، تتشكل ستة مثل الكرة، ويتم استخدام اثنين للمشي على رمال قاع البحر. ⠀

ويملك هذا الاخطبوط استراتيجية تمويه سريع مقترنة بتقنية الهروب من الحيوانات المفترسة أو الغواصين الفضوليين، بحسب (futura.sciences).

كلمات دالة:
  • الأخطبوط،
  • إندونيسيا
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