شاهد.. الأخطبوط الراقص

الخطوات الراقصة الصغيرة" لهذا الأخطبوط الصغير في إندونيسيا تصنع الفرجة.
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وقد الغواصون الإندونيسيون على الأخطبوط الصغير أنه إزدواجي القدمين في مشيته.
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ويحوز Octopus marginatus؛ أخطبوط جوز الهند أو الأخطبوط المتعرج ثمانية مخالب، تتشكل ستة مثل الكرة، ويتم استخدام اثنين للمشي على رمال قاع البحر. ⠀
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ويملك هذا الاخطبوط استراتيجية تمويه سريع مقترنة بتقنية الهروب من الحيوانات المفترسة أو الغواصين الفضوليين، بحسب (futura.sciences).
شاهد.. الأخطبوط الراقصhttps://t.co/MXKeGHb2aN#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/ynZ5NkpjAg— صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 9, 2020