شاهد.. الأخطبوط الراقص

المصدر: البيان الإلكتروني

الخطوات الراقصة الصغيرة" لهذا الأخطبوط الصغير في إندونيسيا تصنع الفرجة.

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وقد الغواصون الإندونيسيون على الأخطبوط الصغير أنه إزدواجي القدمين في مشيته.

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ويحوز Octopus marginatus؛ أخطبوط جوز الهند أو الأخطبوط المتعرج ثمانية مخالب، تتشكل ستة مثل الكرة، ويتم استخدام اثنين للمشي على رمال قاع البحر. ⠀

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ويملك هذا الاخطبوط استراتيجية تمويه سريع مقترنة بتقنية الهروب من الحيوانات المفترسة أو الغواصين الفضوليين، بحسب (futura.sciences).