بالفيديو.. الطائر "أبو مظلة" ذو ربطة العنق

المصدر: ترجمة وإعداد: عبدالهاني عليوات

انغمس المصور ماكسيم ألياغا في قلب الغابة الاستوائية المظلمة، وانتظر طويلا للاستمتاع بـ Long-wattled umbrellabird أو طائر المظلة طويل الغبب (أبو مظلة).

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Cephalopterus penduliger، هو طائر مستوطن من منطقة تشوكو بين كولومبيا والإكوادور.

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ولأن طائر Long-wattled umbrellabird، تصعب مراقبته، فإن المصور ماكسيم ألياغا - أمضى أسبوعا في غابة تشوكو في الإكوادور بحسب futura.sciences

حتى يعود بهذا الفيديو.

في كل صباح وبعد ساعتين من المشي، يتموقع ماكسيم في مكان خاص لالتقاط صور هذا الفيديو، على الرغم من صعوبة الطقس هناك التي لا تساعد في التصوير الجيد.

يرتدي الذكر نوعًا من "ربطة عنق" من الريش، يمكن أن يصل طولها إلى 60 سم! ⠀

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تتجمع الذكور كل صباح حول نفس الشجرة وتبدأ في تأدية رقصة الزواج، حيث تحرك ربطات أعناقها وأجنحتها من أجل جذب الإناث.

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يذكر أن (أبو مظلة) مهدد بخطر الانقراض بسبب تدمير بيئته الطبيعية، حيث لم يبق من غابة تشوكو الأصلية. سوى 10% فقط.